Frosinonetoday.it - Il Psi all'attacco: "Si parla dei progetti futuri per evitare di parlare dei fallimenti presenti"

Il tema vaibilità a Frosinone continua a far discutere. Tanti i disagi che lamentano i cittadini di Frosinone, specialmente da quando via Marittima è diventata a senso unico. Via Marittima che a breve riaprirà al doppio senso di marcia.Intanto il PSI dice la sua sulla viabilità del capoluogo.