Milanotoday.it - Il Piccolo Teatro chiude per sciopero, salta la Prima: non succedeva da vent'anni

Leggi su Milanotoday.it

Non accadeva da. Ildi Milano ha chiuso per. Per questoladella commedia shakespeariana "Sogno di una notte di mezz'estate", che sarebbe stata inscenata da giovani attrici e attori formati alla Scuola didel."Siamo scesi in piazza.