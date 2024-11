Terzotemponapoli.com - Il Napoli ‘tra’ il repartito difensivo e quello d’attacco

Ildi Conte primo in classifica: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Se ilè la seconda squadra del campionato per gol incassati alle spalle della Juve – 9 contro 7 – è ovviamente merito di un sistemache funziona molto bene. Ma l’ultima parola, beh, è della difesa intesa come reparto, della linea che Rrahmani controlla dal centro, visione periferica e marcature asfissianti: il simbolo è quella a uomo su Lautaro contro l’Inter a San Siro, seguito come un’ombra, oscurato e poi azzerato”.In questo, anche Rrahmani sta convincendo “La miglior partita di Amir? Per il calibro dell’avversario senza dubbio, però all’interno di una stagione finora davvero molto convincente. Dopo l’orribile anno post scudetto, una storia ogni volta più brutta della precedente, Rrahmani è tornato su livelli altissimi: lui e Buongiorno sono una coppia completa, perfettamente integrata, sanno rompere la linea e marcare”.