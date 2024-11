Fanpage.it - Il KO più ridicolo della boxe: non viene colpito e cade all’indietro come un sacco vuoto

Il combattimento ditra Deji, che è il fratello di KSI, e Dawood Savage si è concluso in maniera imbarazzante, per non dire con una pagliacciata: l'afghano ad un certo punto si è lasciatore all'indietro senza che il suo avversario neanche avesse fatto la mossa di sferrare un pugno, restando poi a terra mentre era contato KO dall'arbitro.