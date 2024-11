Sport.quotidiano.net - Il curriculum. A Lecce il doppio salto con l’ex Liverani

Tanta gavetta e poi la serie A. Terminata la carriera da calciatore, Meluso ha intrapreso il percorso da ds, iniziando dai campionati minori. Dopo esperienze con club come Foggia, Padova, Pisa e Teramo, nel 2011 è approdato al Frosinone. Successivamente, il Cosenza lo ha scelto nel 2014 per rilanciare il progetto sportivo. Nel 2016, il grandealha segnato una tappa cruciale della sua carriera. Meluso ha contribuito al ritorno dei salentini in Serie A, conquistando due promozioni consecutive conbiancorossoin panchina. Successivamente, ha lavorato nello Spezia, dove ha contribuito alla storica salvezza in A dei bianconeri. Nel 2023, Meluso è stato chiamato da Aurelio De Laurentiis a guidare il Napoli, fresco vincitore dello scudetto. La stagione, per una serie di vicissitudini, si chiude al decimo posto.