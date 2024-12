Agi.it - Il convegno sul futuro dell'editoria al Senato: "Servono regole per gli Over The Top"

AGI - Gli 'the top', cioè i giganti del web, devono competere nel mondo'informazione con le stessevalide per i media tradizionali. Per questo occorre una revisionee norme, a partire dalla web tax. È emersa una piena sintonia di vedute ale media nell'era digitale. Riflessioni sula 20 anni dalla Legge Gasparri' che si è svolto al. "Glithe top pagano le tasse in Irlanda e rubano i contenuti. L'Europa non può consentire all'Irlanda di fare quello che gli pare. Questo è il problema: l'impunita' fiscale", ha affermato Maurizio Gasparri, presidente deiri di Forza Italia e autorea legge sul sistema radiotelevisivo italiano approvata definitivamente dal Parlamento nel 2004. "Negli Usa si stanno ponendo il problema se spacchettare Google.