Cesenatoday.it - "Il Comune alza le tasse? Comprensibile, ma l'annuncio post voto sembra ad orologeria"

Leggi su Cesenatoday.it

“Nel consiglio comunale di ieri abbiamo appreso che ildi Cesena, per far quadrare i conti, sarà costretto ad aumentare le. E’ una scelta, per certi versi, obbligata ma è quantomeno sospetto che questoarrivi proprio all’indomani delle elezioni amministrative e regionali”.