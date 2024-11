Ilrestodelcarlino.it - Il Comitato territoriale Uisp di Ferrara terrà domani il suo congresso territoriale

Ildiil suoalle 10 al Laboratorio aperto - ex teatro Verdi, in via Castelnuovo 10, a. Il, intitolato ’Un futuro a forma di Sportpertutt*’, rappresenta un momento di riflessione e confronto sui valori e sulle strategie che guideranno l’attività dell’associazione nei prossimi anni. Tra gli ospiti e i relatori, oltre ai saluti dell’assessore allo sport, ci saranno Federica Lodi, giornalista di Sky Italia; Rosario Lordi di Ausl, che parlerà di salute e sport; Gloria Carlini di Cidas, con un focus sull’inclusione; Nicola Scolamacchia, presidente di Visit, il direttore della casa circondariale, e il vicepresidente del consorzio bonifica pianura di. L’evento culminerà alle 12-12.30 con l’elezione del nuovo Consiglio direttivo e della presidente, chiamati a guidare ilper il prossimo mandato.