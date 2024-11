Ilgiorno.it - Il colosso Pellini s’allarga. Il polo Mirandolina motore dell’economia

Ilsi allarga: l’azienda codognese da 50 anni esatti leader nella produzione di schermature solari con 300 dipendenti e più di 75 milioni di fatturato, ubicata nelproduttivo, ha formalizzato la richiesta di permesso di costruire in convenzione un nuovo magazzino automatizzato mediante la demolizione di una palazzina uffici e di un vecchio edificio commerciale dismesso acquisito nel 2021. L’iter ora prevede la convocazione di una conferenza di servizi per analizzare il progetto e dare il via libera all’intervento che sarà in variante al Pgt. L’idea imprenditoriale dell’azienda codognese è la dimostrazione della vitalità dell’intero comparto ad ovest della città, sorto negli anni settanta e che ora comprende circa 140 aziende con circa tremila lavoratori. Quello diè un esempio di investimento seguito anche da altre realtà imprenditoriali negli ultimi tempi, come ad esempio Vigorplant che ha aperto all’interno dellaun deposito a cielo aperto per la sua attività di realizzazione e commercializzazione di terriccio mentre è in fase di attuazione la costruzionedi un magazzino su una superficie di circa settemila metri quadrati dell’azienda New Wave Italia, che gestisce la logistica del settore abbigliamento sportivo e non.