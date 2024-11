Ternitoday.it - Il castello, i mercatini, le degustazioni e la musica: ad Alviano è tempo di Olio e Farro

Leggi su Ternitoday.it

Si apre domani, sabato 30 novembre, adla sedicesima edizione di. C’è dunque grande attesa per il percorso enogastronomico lungo il borgo, per il mercato di prodotti tipici e per il ricco programma di spettacoli. Concerti, visite guidate, momenti per i bambini e le novità del.