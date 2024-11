Quotidiano.net - Il caso Cecchettin: settanta coltellate non sono emotività

Filippo Turetta non merita l’ergastolo, dicono i suoi legali. Non è Pablo Escobar, aggiungono. Gli stessi parlano anche di pena inumana e degradante, di un sistema che non rieduca. Parole che pesano ancor di più come macigni all’indomani della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dunque, fermiamoci un attimo:cinque. Cinque. Gli avvocati dell’assassino di Giuliaci dicono che non c’è stata crudeltà. E ci dicono che non c’è stata premeditazione nonostante la lista compilata prima di commettere il brutale femminicidio: "Fare il pieno, poi scotch, corde, spugna bagnata e coltello". Turetta sapeva bene dove voleva arrivare. Eppure, la definiscono "".noncancellazione.distruzione.