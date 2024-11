Ilrestodelcarlino.it - "Il campo?. Tornerà bello"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La chiacchierata al Dorico con il presidente onorario e responsabile dell’area tecnica, Vincenzo Guerini, è finita inevitabilmente anche sullo stato del manto erboso dello stadio di Passo Varano. Un Del Conero mai visto nelle attuali condizioni, dopo un intervento delle scorse settimane che invece dovrebbe permettergli di tornare al più presto nello stato ideale. "Ci sono cascato anch’io ma non siamo giardinieri, anch’io quando l’ho visto ho temuto – ha spiegato Guerini –. Invece è così perché c’è una macchina che ha tirato via tutte le erbacce. Se avessimo la forza di lasciare ilper venti giorni senza calpestarlo ce lo ritroveremmo in condizioni fenomenali. Piena fiducia che ricome deve essere e piena fiducia nella società che ci sta lavorando. E’ unliscio, il pallone rimbalza bene, solo esteticamente non èmapresto a essere come deve".