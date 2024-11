Fanpage.it - Il calendario dell’Avvento “al contrario”: l’idea della mamma per raccogliere giochi da donare a chi ne ha bisogno

Unadi Melburne ha allestito una scatola dove ogni giorno i suoi figli aggiungono un giocattolo o un libro che non usano più: una volta terminato il conto alla rovescia per Natale (o quando la scatola sarà piena), tutto il contenuto verrà poi dato in beneficenza.