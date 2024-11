Veneziatoday.it - Il Black Friday spinge i consumi in vista del Natale

Leggi su Veneziatoday.it

Pur in un momento segnato ancora dall'impatto dell’inflazione, che limita il potere d’acquisto, ci sono segnali incoraggianti suiper le festività di fine anno. Confcommercio ha realizzato la consueta indagine assieme a Unioncamere per avere una stima del giro d'affari del2024 in.