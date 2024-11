Forlitoday.it - I primi colori di Melozzo

Il 2 dicembre 1461, un giovane forlivese viene definito per la prima volta “pittore” in un documento ufficiale. Era nato l’8 giugno 1438, si chiamavadegli Ambrogi, residente “in contrata tumbarum S. Blasii intus”, cioè, con una certa approssimazione, tra le attuali via Maroncelli e via.