I Franz Ferdinand primi protagonisti di Acieloaperto 2025

Alex Kapranos e i suoisono la prima band a comporre il cartellone di. Appuntamento venerdì 29 agosto a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli. Sarà l’unico concerto in Emilia-Romagna della band scozzese che torna con un nuovo album “The Human Fear” (Domino), in uscita venerdì 10 gennaio. I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire da lunedì alle 11 per gli iscritte a “My Live Nation pre sale”; la vendita generale partirà martedì alle 11 su TicketMaster e TicketOne.