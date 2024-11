Monzatoday.it - I due brianzoli che trasportavano abusivamente rifiuti e avevano una lama di 30 cm nell'autocarro

Leggi su Monzatoday.it

Quando 20 giorni fa la polizia locale di Seregno li aveva fermati per un controllospiegato che tutto quel materiale di scarto che stavano trasportando in discarica proveniva dalle loro abitazioni. Ma gli agenti non si sono fidati di quelle affermazioni e nei giorni successivi hanno.