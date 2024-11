Highlights Paris-Virtus Bologna 81-78 Eurolega 2024 2025 VIDEO

Leggi su Sportface.it

Lacade in trasferta contro81-78. Clyburn mette 25 punti, ma non riesce nella tripla miracolosa per il pareggio. Altra grande prova di Cordinier (16+7+8), ma lacontinua a sprofondare e ad allontanarsi pericolosamente dalla zona playoff. Spondabene TJ Short (19 punti+9 assist) e l’ex Olimpia Milano Maodo Lo (15 punti). I francesi non perdono una partita dal 26 ottobre. Rivedi glidel match.81-78,) SportFace.