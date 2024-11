Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (29 novembre – 1 dicembre)

Da «Citofonare Gaetano, Amarcord» al concerto degli Ottocento al Druso, da «Il Borgo della Luce» di Lovere al «West Bergamo Wine & Friends» di Almenno, passando per «CastagnAMO» di Zogno e per «Sotto le Torri.. Torroni» di Mapello. Ecco di nostri consigli per il fine settimana