Lidentita.it - Guerriglia a Torino, a fuoco foto di Meloni e un fantoccio che raffigurava Salvini

Leggi su Lidentita.it

, ai margini dello spezzone “sociale” di migliaia di manifestanti scesi in piazza per prendere parte alla protesta organizzata da Cgil e Uil in occasione dello sciopero generale, cui hanno aderito anche gli studenti universitari. Davanti alla stazione di Porta Nuova gli scontri tra forze dell’ordine e antagonisti che hanno bruciatodella ., adie uncheL'Identità.