Anconatoday.it - Guarda medica picchiata dai parenti di un’anziana, voleva farla ricoverare: assolti

FILOTTRANO - Non si fidava a lasciare la paziente a casa, con una tachicardia sospetta e una malattia degenerativa in peggioramento. Per esercitare il suo lavoro di dottore una guardiaè stata aggredita daidi una anziana che aveva appena visitato a domicilio. «La deve curare qui».