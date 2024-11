Oasport.it - GTWC Europe, Mercedes davanti a tutti nelle prove libere di Jeddah. Valentino Rossi fuori dalla top-20

detta il ritmo nella prima sessione didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS a. La vettura n. 2 Team GetSpeed detta il ritmo con Jules Gounon, l’andorrano fresco di annuncio con Alpine per il FIA World Endurance Championship 2025 ha beffato per soli 7 millesimi la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 n. 63 Iron Lynx di Matteo Cairoli.Terza posizione per lan. 48 Winward Racing Team MANN-Filter di Maro Engel/Lucas Auer/Daniel Moradall’Audi n. 25 Sainteloc Racing di Paul Evrard/Gilles Magnus/Jim Pla (Gold Cup). Completa la Top5 la Porsche n. 97 Rutronik Racing di Dustin Blattner/Loek Hartog/Dennis Marschall (Bronze Cup), mentre dobbiamo scendere oltre al 20mo posto per trovare le BMW e la M4 GT3 n. 46 di. Ricordiamo che il ‘Dottore’ resta matematicamente in corsa per il titolo Endurance insieme ad altri dieci equipaggi.