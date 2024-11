Laverita.info - Gruber bacchettona smentita dalle coetanee

La conduttrice di La7 si scaglia contro la riduzione delle donne a «orifizi per far esplodere il piacere maschile». Non tutte le signore, però, vivono il sesso in modo così problematico. Anzi, tante Vip lo hanno riscoperto proprio in età avanzata. Magari, con i «toy boy».