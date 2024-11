Liberoquotidiano.it - Gli sprechi della sanità toscana: un primario ogni quattro medici

Leggi su Liberoquotidiano.it

Lui, il governatore, si mostra soddisfatto. La manovra di bilancio appena varata dalla sua giunta, sostiene, rilancia gli investimenti. E il suo entusiasmo non viene scalfito nemmeno dal fatto che è stato costretto a rimangiarsi la promessa di riportare l'addizionale regionale Irpef ai livelli del 2023. «Senza i fondi del payback sarebbero messi in discussione gli obiettivi di investimento del nostro bilancio» ha spiegato ieri Eugenio Giani. Ecco dunque il motivo che impedisce al governatoredi ritoccare l'aliquota: i soldi che le aziende devono dare alla regione per coprire gli sforamentispesa sanitaria. Peccato che questo sia solo un pretesto. Perché sì, è vero come sostiene Giani che alle casse regionali mancano 400 milioni di euro del payback che le imprese private dovevano versare negli scorsi anni; ma è altrettanto vero che i contisono appesantiti da una spesa sanitaria che, denunciano le opposizioni in consiglio regionale, è ormai fuori controllo (.