Novaratoday.it - Gite fuori porta… in inverno: 3 mete da non perdere tra Novara e Vco

Leggi su Novaratoday.it

Con l'che trasforma i paesaggi in scenari da fiaba, è il momento ideale per scoprire angoli nascosti tra le montagne. Trae Vco, ecco treche offrono un mix perfetto di panorami e percorsi per chi cerca una fuga nella natura: questeporta sono un'ottima occasione.