Bresciatoday.it - Gianico: A spasso tra i cortili

Leggi su Bresciatoday.it

Tornano per il weekend i mercatini di Natale di: sabato 30 novembre dalle 15.00 e domenica 1 dicembre dalle 10.30 l'appuntamento è tra via Cimavilla e via Tadini con tante bancarelle e soprattutto con deliziosi stand gastronomici: vi aspettano pane e strinu, formaggio fuso, vin brulé, thè.