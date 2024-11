Arezzonotizie.it - Gennaro Sangiuliano ad Arezzo per presentare il libro su Trump

Leggi su Arezzonotizie.it

adperil- Vita di un presidente contro tutti”. L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, è fissato per le 21.00 di giovedì 12 dicembre alla Casa dell’Energia in via Leone Leoni e vedrà il giornalista, scrittore ed ex Ministro della.