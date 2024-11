Gravidanzaonline.it - Gambe pesanti e gonfie in gravidanza: come prevenire il gonfiore e 11 rimedi

Leggi su Gravidanzaonline.it

Tra i fastidi più comuni durante laci sono quelli a carico degli arti inferiori.insono un’esperienza comune che può dipendere dai cambiamenti fisiologici normali della gestazione, ma può essere anche il segnale di qualcosa di più serio da non sottovalutare. Perché lesi gonfiano in?Il(edema) alledurante laè normale, ma può anche essere un segno di preeclampsia.distinguere queste due realtà così distanti tra loro? Il National Health Service (NHS) del Regno Unito spiega che il(che può interessare non solo lema anche il volto e le mani) dipende dal fatto che l’organismo durante latrattiene più acqua del solito. Durante il giorno, infatti, l’acqua in eccesso tende ad accumularsi nelle parti più basse del corpo.