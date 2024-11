Europa.today.it - Futsal, le amichevoli dell'Italia contro la Lituania: dove vederle in diretta

Leggi su Europa.today.it

L’avventura di Salvo Samperi sulla panchinaa Nazionale diè partita come meglio non si poteva. Le due vittorie in fila con la Norvegia (1-0 e 8-0) hanno dato fiducia al lavoro fin qui impostato: un percorso che andrà rinforzato nelle due uscite dicembrinelaa.