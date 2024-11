Riminitoday.it - Fuori il bando per l'Astoria. Il Comune cerca un partner con cui “rilanciare l’ex cinema in disuso”

Leggi su Riminitoday.it

Se il progetto di riportare in vita il teatro Novelli di Marina Centro, chiuso da oltre tre anni, è solo in fase embrionale, procede spedito quello che vede protagonista. Proprio oggi, 29 novembre, è stata pubblicata l’istruttoria di co-progettazione per l’affidamento delle.