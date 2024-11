Feedpress.me - Francesco Totti indagato per evasione fiscale: nuovi guai per l’ex capitano della Roma

Leggi su Feedpress.me

Non si placano le difficoltà giudiziarie per. Dopo l’indagine per presunto abbandono di minore, ormai prossima all’archiviazione,è al centro di una nuova inchiesta. Questa volta, l’accusa riguarda un’ipoteticalegata a omessa dichiarazione dei redditi e mancato pagamento dell’IVA , reati che, se confermati, potrebbero comportare.