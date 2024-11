Spazionapoli.it - FOTOGALLERY – Patto per restare in vetta: gli azzurri si ritrovano a cena e fissano l’obiettivo

Leggi su Spazionapoli.it

Il Napoli si è ritrovato ieri a: tanti sorrisi tra gli, spunta ilin vista dei prossimi mesi. Unperin. Il Napoli non vuole fermarsi ed anche la squadra ha ormai assunto la consapevolezza di quanto sia importante per tutti riuscire a mantenere un trend positivo, soprattutto dopo aver vissuto una stagione nefasta come quella dello scorso anno. Antonio Conte è riuscito a compattare un organico che lo scorso ha avuto non pochi problemi anche sotto il punto di vista dell’amalgama.Da Rudi Garcia a Ciccio Calzanona passando per Walter Mazzarri, tre allenatori che hanno avuto evidenti difficoltà a trovare il punto di incontro con la squadra, soprattutto sotto il punto di vista tattico. Con Conte le cose sono cambiate in maniera evidente, ed anche i calciatori adesso sanno di poter dare tanto alla piazza ed alla causa partenopea.