Firenze, via Tornabuoni accende le luci sul Natale

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Si sono accese oggi, venerdì 29 novembre, alle ore 18.00, le luminarie natalizie di via, nella tradizionale cerimonia che apre ufficialmente le festività natalizie a. A dare il via all’accensione insieme ai vertici di Confcommercio Toscana guidati dal presidente Aldo Cursano e dal direttore generale Franco Marinoni, in piazza Santa Trinita c’erano .