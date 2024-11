Lanazione.it - Firenze, torna il mercatino solidale 'Nataleperfile'

, 29 novembre 2024 -", il tradizionale Mercato di Natale organizzato da File (Fondazione italiana di leniterapia) per raccogliere fondi in favore delle attività di assistenza ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio. La 21esima edizione avrà luogo da venerdì 6 a domenica 8 dicembre aa Palazzo Corsini, dalle ore 10 alle 19, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini n°8. Al Mercato, ogni anno si possono trovare proposte originali per i regali di Natale. Nelle sale di Palazzo Corsini, oltre agli stand di 30 espositori di vari settori merceologici (abbigliamento, accessori, beauty, casa, design, gastronomia), sono presenti anche gli spazi "100% File": i Banchi File, con prodotti donati da aziende del territorio; la Sala Vintage, con abiti e accessori di alta qualità, sia femminili che maschili; la Sala File Home, dedicata all'arredamento e agli accessori per la casa.