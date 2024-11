.com - Fiorentina: vittoria sul Pafos (3-2) e sesto posto. Errore di Terracciano. Ora l’Inter. Pagelle. Risultati e classifica

Leggi su .com

FIRENZE –preziosa anche in Conference, per la. Che mette una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Conference League, salendo aldel girone unico dopo aver battuto per 3-2ilal termine di una gara che ha visto i viola dominare nel gioco, ma anche commettere molti errori, .L'articolosul(3-2) edi. Oraproviene da Firenze Post.