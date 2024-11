Inter-news.it - Fiorentina-Inter, altro infortunio! Un portiere indisponibile: problema al dito – Sky

Non solo l’per Carlos Augusto nella giornata di oggi: tra gli indisponbili perci sarà anche uno dei tre portieri a disposizione di Simone Inzaghi.a un, come riporta l’inviato di Sky Sport Andrea PaventiSENZA UN– Continua ad allungarsi la lista degli indisponibili di Simone Inzaghi per, gara in programma domenica alle 18 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Dopo ilmuscolare per Carlos Augusto, in grosso forse per la partita, si fa male anche uno dei tre portieri a disposizione del tecnico nerazzurro. Fortunatamente non si tratta del titolarissimo Yann Sommer, che sarà regolarmente presente dal primo minuto nella formazione titolare. A mancare sarà infatti il terzo, Raffaele Di Gennaro, che ha rimediato unalche non gli permetterà di aggregarsi al gruppo in occasione della partenza prevista per la giornata di domani.