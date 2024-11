Riminitoday.it - Filippo Graziani celebra (in musica) il padre nella primavera del Teatro Amintore Galli

Leggi su Riminitoday.it

Dopo il grande successo dell’album "Ivan- Per gli amici", pubblicato lo scorso 26 gennaio con la storica etichetta Numero 1/Sony, e il tour omonimo che ha raccolto oltre cinquanta date per lo più sold out,è pronto a tornare sul palco con un nuovo tour straordinario in.