Iltempo.it - Fiamme nel palazzo e il b&b diventa una trappola: morta una giovane turista

Leggi su Iltempo.it

Incendio al settimo piano di un, al centro di Napoli, e il b&bunale per una. I fatti questa notte. L''incendio è scoppiato nella centralissima piazza Municipio. Secondo quanto si apprende, la donna trovata priva di vita all'interno di una stanza della struttura ricettiva sarebbe unapugliese 28enne, originaria di Maglie in provincia di Lecce. In corso le indagini, la procura di Napoli ha aperto un'inchiesta. I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per domare il rogo scoppiato al settimo piano del. Sul posto anche la Polizia di Stato. Secondo quanto trapela, l'incendio potrebbe essere stato originato da un malfunzionamento del condizionatore o della serranda elettrica, ma sono in corso accertamenti e rilievi. Sul corpo della vittima sarà effettuato l'esame autoptico per stabilire con esattezza le cause del decesso.