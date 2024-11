Thesocialpost.it - Fermo, incidente sulla provinciale auto contro camion: morta una donna

TragediaValdete: sle traQuesta mattina,stradaValdete nel comune di, si è verificato un tragicostradale. Lo s, avvenuto intorno alle 9 in contrada Camera di, ha coinvolto un’e un. La conducente dell’mobile ha perso la vita a causa del violento impatto.Leggi anche: Incendio in un bed and breakfast a Napoli:la 28enne Emanuela ChirilliSul posto sono intervenuti prontamente i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, con il supporto della Polizia di Stato. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici del 118, per lanon c’è stato nulla da fare: sarebbesul colpo. L’mostrava evidenti segni dell’impatto sul lato del conducente.