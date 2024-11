Ilpiacenza.it - Ferisce il figlio dell’ex moglie a colpi di cacciavite e poi scappa, denunciato

Leggi su Ilpiacenza.it

Litigano in strada, poi viene ferito adi. L’episodio si è verificato dopo le 23 di mercoledì 27 novembre in Piazzale Libertà in città. La persona identificata dai carabinieri del Radiomobile è un uomo di 50 anni che ha tentato la fuga a bordo di un furgone, mentre il ferito è un.