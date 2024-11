Oasport.it - Fenerbahce-Olimpia Milano oggi in tv, Eurolega basket: orario, programma, streaming

Trasferta in casa della prima della classe per l’nella dodicesima giornata di. La squadra di Ettore Messina fa visita, infatti, al, che guida la classifica con nove vittorie in undici partite. Questa è anche la grande notte di Nicolò Melli, che è sicuramente l’atteso ex della serata dopo i suoi trascorsi gloriosi anche da capitano con la maglia di.L’non è mai riuscito a trovare continuità nella sua stagione europea, con un cammino davvero troppo altalenante. Le sconfitte con Zalgiris e Alba Berlino pesano tantissimo su una classifica che poteva essere decisamente migliore per Shields e compagni, che ora hanno un record di 5 vittorie e 6 sconfitte. Nelle ultime cinque partite comunque sono arrivate quattro vittorie, compreso il successo sul campo del Partizan e quindispera in un nuovo guizzo fuoricasa per dare la definitiva svolta alla sua stagione.