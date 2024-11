Metropolitanmagazine.it - Federica Pellegrini rompe il silenzio su Madonia: “Aveva atteggiamenti che mi stavano sulle balle”

, braccata da Valerio Staffelli, si ‘becca’ il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. Incalzata dall’inviato del tg satirico di Antonio Ricci, lailsu Angelo, allontanato con il dancing show in corso dal programma. La decisione è stata presa dalla produzione. “Si girava spesso a guardare Sonia,che mi”, sottolinea l’ex campionessa di nuoto“Devo dire che la produzione un po’ mi ha stupito, non pensavo arrivassero a questo punto. Ma il percorso è finito e non solo per quello che è successo sabato”, sottolinea. Staffelli le domanda se abbia fatto caso a un particolare. Il danzatore 40enne, nell’ultima puntata, avrebbe sbagliato un passo. Poi immediatamente con lo sguardo avrebbe cercato in platea gli occhi della fidanzata Sonia Bruganelli.