Quotidiano.net - Fatturato dell'industria a settembre ai minimi da inizio 2022

prosegue per il quinto mese consecutivo il calo congiunturale del. Lo annuncia l'Istat stimando che l'indice in valore, al netto dei fattori stagionali, calao 0,3%, al livello più basso da gennaio, mentre per i volumi scendeo 0,1% sul livello minimo da febbraio 2021. Su base tendenziale, il, corretto per gli effetti di calendario, registra un calo sia in valore (-5,7%) sia in volume (-4,7%), Per i servizi, si osserva invece un aumentoo 0,5% in valore eo 0,7% in volume.