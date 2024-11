Iltempo.it - "Facciamo politica". Giù la maschera, Landini ammette tutto dopo le accuse | GUARDA

Il segretario generale della Cgil Maurizioera a Bologna per partecipare alla manifestazione organizzata in occasione dello sciopero generale del 29 novembre. "Siamo stati accusati di non fare i sindacalisti e ci è stato detto che. Si è assolutamente vero. Noi tutti assieme. Pensiamo alla, quella che è una cosa seria, che parte dai problemi delle persone", ha dettosul palco in piazza Maggiore. "Più di 500mila persone oggi in tutta Italia hanno scelto di essere in piazza per difendere la libertà e i diritti di tutti. La piazza non si precetta, noi siamo qui per difendere l'integrità della persona", ha aggiunto. "La solidarietà non si fa tra uguali ma la solidarietà vera è che chi ha di più è pronto a combattere per chi ha di meno", il resto delle parole del sindacalista.