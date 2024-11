Oasport.it - F1 oggi in tv, GP Qatar 2024: orari 29 novembre, streaming, programma Sky, differita TV8

, venerdì 29, prende il via il fine-settimana del GP del, penultima tappa del Mondialedi F1. Sul circuito di Lusail, assisteremo a un day-1 intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Un week end particolare per via della sesta e ultima Sprint Race della stagione.LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE E DELLE QUALIFICHE SPRINT DI F1 ALLE 14.30 E ALLE 18.30La presenza della Sprint nel fine-settimana porta a un cambiamento importante nell’organizzazione del primo giorno., infatti, vi sarà una sessione di prove libere, l’unica dell’intera tre-giorniiana, e poi la Sprint Qualifying, ovvero il time-attack che andrà a definire lo schieramento di partenza della citata Sprint, prevista domani.Poco tempo dunque per lavorare sul bilanciamento delle monoposto da parte dei piloti e degli ingegneri.