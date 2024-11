Inter-news.it - Ex Inter Chivu: «A 16 anni mi cambiarono ruolo, colsi l’opportunità»

L’exparla un po’ della sua carriera, dopo aver parlato anche di. L’allenatore rumeno sul cambio dida calciatore.GAVETTA – Cristian, durante l’evento “Calcio e futuro”, prospettive di sviluppo e formazione del calcio giovanile”, ha parlato così ripreso dal nostro inviato Onorio Ferraro: «Io a 17avevo già 40 partite nella Serie A rumena, che a 16-17sono comunque campionati che ti permettono di fare un salto importante dal punto di vista fisico e tattico. Addirittura cambiai, perché ero trequartista, ma per necessità mi spostarono come terzino sinistro, perché mancava un mancino.e per tutta la vita sono rimasto a giocare come terzino sinistro. Giovani italiani? Sono arrivato in Italia nel 2003 e ho vissuto una Coppa del Mondo vinta e un Europeo.