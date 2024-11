Oasport.it - Equitazione: Pauline Basquin vince nel Grand Prix di dressage alla FEI World Cup di Madrid

, nel corso della Horse Week, si è aperta la due-giorni dedicataFEICup 2024-2025 che è stata inaugurata dal“classico” della specialità equestre.La vittoria è andatafranceseche, in sella a Sertorius de Rima Z Ifce, si è imposta al termine di una ripresa totalizzante uno score del 73.109 %. Alle sue spalle, a completare il podio, ci hanno pensato, rispettivamente in seconda e in terza posizione, la tedesca Carolina Scholz, punteggio di 72.870 % su Tarantino 5, e l’esperta lussemburghese Fie Christine Skarsoe, a quota 70.609% montante Imperador Dos Cedros.Nella gara che non ha compreso binomi italiani al via, cavalieri e amazzoni spagnoli sono rimasti giù dal podio: il migliore dei padroni di casa è stato Juan Antonio Jimenez Cobo, al quarto posto (70.