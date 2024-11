Energia, a Conferenza nazionale per efficienza Amici della Terra focus su edifici efficienti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il confronto pubblico sulle opportunità ambientali ed economiche per la decarbonizzazione nella riqualificazione energetica degli, offerte da tecnologie diverse come le caldaie a gas e le pompe di calore elettriche è essenziale per dare concretezza al concetto di neutralità tecnologica. La sessione mattutinaXVIper l’energetica degli