Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 29 novembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 29– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Emir è stato informato da Hakan delle intenzioni di Mercan. Si chiude, quindi, in ufficio per monitorare a distanza l’incontro tra Ali e Tufan, e poi fa in modo di farsi seguire da Mercan. Ecco ilper rivedere l’episodio 316 in