Elettrico Fassino PowyRicariche con velocità adeguata a utenti

Elettrico, Fassino (Powy)"Ricariche con velocità adeguata a utenti"

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi l’utente è abituato a fare benzina e non considera i momenti in cui l’auto è ferma e ha tutte le possibilità per essere ricaricata”, lo ha detto Costantino, Chief Business Development and Sales Officer di Powy, azienda italiana leader nello sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, intervenuto a Periscopio, format di The Watcher Post. E ha aggiunto: “Powy si dota di quelle soluzioni per poter offrire la ricarica in quei momenti. Non saranno ricariche iperveloci ma conadeguate al tipo di bisogno dell’utente”.mgg/mrv (Fonte video: Utopia Studios)Unlimited News - Notizie dal mondo